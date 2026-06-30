Врип главы Павловского Посада взял под контроль восстановление благоустройства

30 июня 2026, 12:16

Фото: istockphoto.com/Feverpitched

Восстановление благоустройства после земляных работ, которые проводились на Интернациональной улице в Павловском Посаде, взял под личный контроль временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом он заявил по итогам еженедельного совещания с представителями муниципальной администрации и профильных служб.





Жители пожаловались, что двор после замены участков трубопровода остался перекопанным.





«К «Мособлводоканалу» накопились серьёзные претензии. Во дворе дома №120 по Интернациональной улице уже около месяца не восстановлено благоустройство двора. Так быть не должно. И отдельно поставил вопрос об асфальтировании территорий после земляных работ. Времени прошло немало, а конкретики до сих пор нет. Поручил навести здесь порядок в кратчайшие сроки», — написал Балашов в своих соцсетях.