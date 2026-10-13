Фехтовальщики из Подмосковья завоевали три медали всероссийских соревнований

13 октября 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали шпажисты из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию «Золотая осень» среди спортсменов до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Казани с 8 по 10 октября. В соревнованиях принимали участие 18 команд юношей и 17 команд девушек из разных российских регионов.





«Золотые медали Московской области принесли девушки. Сборная в составе Пелагеи Щербаковой, Алисы Шаман и Марии Приголовкиной заняла первое место в командном первенстве. Кроме того, Мария Приголовкина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в личном первенстве», — говорится в сообщении.