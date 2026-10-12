Вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах прошли 32 тыс. жителей Подмосковья

12 октября 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 32 тысяч жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании в мобильных комплексах и на предприятиях, куда выезжали медицинские бригады. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Мобильные комплексы работают в самых оживлённых местах: у станций, автовокзалов, торговых центров и пр. Прививки делают современными российскими вакцинами.





«Вакцинация снижает вероятность заражения гриппом и защищает от опасных осложнений. А мобильный формат делает прививки доступнее и позволяет охватить больше людей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.