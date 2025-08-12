Юных жителей Раменского приглашают в секции футбола и лёгкой атлетики

12 августа 2025, 15:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Дополнительный набор в две секции — лёгкой атлетики и футбола — проводит спортшкола «Сатурн» в городе Раменское. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Обучение в секциях будет проводиться бесплатно. Тестовый отбор в секции организуют на стадионе «Красное знамя».





«Тестирование в секцию футбола назначено на 20 августа, начало в 10 утра. Попробовать свои силы приглашаются мальчики 2018 года рождения. Отбор в секцию лёгкой атлетики состоится 28 августа, он тоже начнётся в 10 утра. Приглашаются девочки и мальчики от девяти до двенадцати лет», — говорится в сообщении.