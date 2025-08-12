Юных жителей Раменского приглашают в секции футбола и лёгкой атлетики
Дополнительный набор в две секции — лёгкой атлетики и футбола — проводит спортшкола «Сатурн» в городе Раменское. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Обучение в секциях будет проводиться бесплатно. Тестовый отбор в секции организуют на стадионе «Красное знамя».
«Тестирование в секцию футбола назначено на 20 августа, начало в 10 утра. Попробовать свои силы приглашаются мальчики 2018 года рождения. Отбор в секцию лёгкой атлетики состоится 28 августа, он тоже начнётся в 10 утра. Приглашаются девочки и мальчики от девяти до двенадцати лет», — говорится в сообщении.Для участия в тестировании потребуется справка от спортивного врача о допуске к занятиям, заполненная анкета участника и спортивная форма по погоде: отборы будут проходить под открытым небом.