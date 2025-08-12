Министерства Подмосковья работают над проектом «Школа утилизации: электроника»
12 августа было подписано четырехстороннее соглашение между тремя министерствами Московской области — экологии и природопользования, образования, имущественных отношений — и Фондом рационального природопользования о совместной реализации в регионе экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника».
По информации пресс-службы Минобрразования Подмосковья, эта программа — единственная в России комплексная инициатива, предусматривающая бесплатный сбор и переработку отработавшей электронной и электрической техники для населения, бюджетных учреждений и органов власти. На сегодняшний день в проекте участвуют 17 регионов страны. В Московской области «Школа утилизации: электроника» действует с 2016 года и направлена на формирование у жителей привычки раздельного сбора электронных отходов.
Министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес отметила, что экологическая безопасность — ключевой приоритет, который затрагивает каждого жителя региона, и подчеркнула важность воспитания экологической ответственности у подрастающего поколения. По её словам, совместная работа ведомств должна усилить охват просветительских мероприятий и дать заметный эффект для сохранения природных ресурсов Подмосковья.
Результаты программы в регионе уже внушительные: 436 образовательных учреждений собрали и направили на переработку свыше 250 тонн техники; 166 школьных лесничеств и 57 детских ботанических садов превратились в площадки экологического просвещения, где около 3 тыс. школьников получают первые уроки бережного отношения к природе. Общероссийские инициативы в рамках программы тоже показали большой охват: Всероссийский урок «Эколята — молодые защитники природы» собрал 18 тыс. участников, олимпиада «Эколята» объединила более 9 тыс. учащихся, а Всероссийский День Эколят привлек свыше 54 тыс. человек, включая почти 4 тыс. детей с ОВЗ. В акции «Сад памяти» приняли участие более 8 тыс. человек, высадив 945 деревьев.
Минобр Подмосковья традиционно занимает лидирующие позиции на федеральной церемонии подведения итогов программы в номинации «За системную работу по экологическому просвещению». В ведомстве отмечают, что экологическая грамотность растет не только среди школьников, но и в широкой общественности: рециклинг электронной техники постепенно становится повседневной практикой, а школы выступают локальными центрами эковолонтерства и соревнований по сбору «электронного мусора».
Программа также важна с точки зрения исполнения действующего запрета на захоронение электронных отходов — она предоставляет практический механизм для их безопасной утилизации и помогает организациям соблюдать природоохранное законодательство. В условиях запуска с 2025 года региональных программ по переходу к экономике замкнутого цикла подписание соглашения расширит возможности муниципалитетов в части выполнения критериев оценки деятельности должностных лиц по формированию экокультуры и созданию благоприятной экологической среды для жителей Подмосковья.
