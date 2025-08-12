Министерства Подмосковья работают над проектом «Школа утилизации: электроника»

12 августа 2025, 17:22

оригинал Фото: istockphoto/gorodenkoff

12 августа было подписано четырехстороннее соглашение между тремя министерствами Московской области — экологии и природопользования, образования, имущественных отношений — и Фондом рационального природопользования о совместной реализации в регионе экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника».