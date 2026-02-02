Фехтовальщики Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка мира
Подмосковные спортсмены успешно выступили на этапе юниорского и кадетского Кубка мира по фехтованию, завоевав две золотые и одну бронзовую награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В командных соревнованиях среди девушек золотые медали завоевали представительницы Подмосковья Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова — спортсменки УОР №1 из Краснознаменска и Центра фехтования Ильгара Мамедова.
В личном турнире рапиристок до 21 года спортсменки региона оказались в одной части турнирной сетки и встретились между собой. Ирина Зорина в 1/8 финала одержала победу над Стефанией Часовниковой со счётом 14:13, а в четвертьфинале была сильнее Миланы Левчук — 15:11. В полуфинале Зорина уступила спортсменке из Франции и по итогам соревнований стала бронзовым призёром.
Ещё одну золотую медаль в копилку сборной России принёс подмосковный фехтовальщик Дмитрий Чащин (УОР №1, Краснознаменск). В составе мужской команды кадетов он стал победителем командного турнира. Российские рапиристы последовательно обыграли сборные Египта (45:19) и Китая (45:29), а в финале уверенно победили команду Великобритании — 45:33.
Этап юниорского и кадетского Кубка мира по фехтованию на рапирах проходил с 29 по 31 января 2026 года в Хаммамете (Тунис) и собрал сильнейших спортсменов из разных стран.
