Фехтовальщики Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка мира

02 февраля 2026, 16:41

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены успешно выступили на этапе юниорского и кадетского Кубка мира по фехтованию, завоевав две золотые и одну бронзовую награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.