Из горящего склада в Орехово-Зуевском округе эвакуировали семь человек
Семь человек эвакуировали на пожаре в одноэтажном складском помещении в посёлке Пригородный Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы.
«Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что из окон здания валит дым. В ходе разведки специалисты становили, что огонь вспыхнул в помещении для хранения продуктов. Спасатели немедленно эвакуировали семерых сотрудников из соседних помещений и развернули две линии для тушения пожара», — говорится в сообщении.Площадь здания составляла около двух тысяч квадратных метров. Тушению мешало сильное задымление. Однако пожарные сработали чётко, не дали пламени распространиться, локализовали пожар на площади в семь квадратных метров, а затем ликвидировали его. Пострадавших нет.