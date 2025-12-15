Фехтовальщица их Бронниц Раменскова выиграла всероссийские соревнования
Виктория Раменскова из Бронниц стала победительницей Всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 18 лет «Оружейная столица». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир состоялся в Туле. В нём приняли участие 340 юных фехтовальщиков.
В финале состязаний воспитанница Спортивной школы Олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина одержала победу над соперницей из Москвы. Это не первый успех Раменсковой. Она является многократной чемпионкой соревнований различного уровня.
Глава Бронниц Дмитрий Лысенков поздравил Викторию и её наставников с отличным результатом, пожелав новых успехов и побед.
