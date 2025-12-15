Фехтовальщица их Бронниц Раменскова выиграла всероссийские соревнования

15 декабря 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Бронницы

Виктория Раменскова из Бронниц стала победительницей Всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 18 лет «Оружейная столица». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.