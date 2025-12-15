Подмосковный боксёр Гаджимагомедов стал первым в России трёхкратным чемпионом мира
Спортсмен из Подмосковья Муслим Гаджимагомедов стал первым в истории России трёхкратным чемпионом мира по боксу. Другой представитель Московской области Шарабутдин Атаев завоевал второй чемпионский титул, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Чемпионат мира проходил в Дубае с участием боксёров из 108 стран.
«В финальном бою в весовой категории 92 килограмма Гаджимагомедов из Серпухова победил чемпиона Азии, бронзового призёра летних Азиатских игр Турабека Хабибуллаева из Узбекистана. Он навсегда вписал своё имя в историю отечественного и мирового бокса, став единственным на сегодня россиянином с тремя титулами чемпиона мира», – отметили в ведомстве.Другому серпуховичу, Атаеву, не было равных в весовой категории 86 килограммов. Единогласным решением судей он одержал победу над серебряным призёром чемпионата мира, чемпионом Белоруссии Алексеем Алфёровым, подтвердив статус первого номера на мировой арене.
По итогам турнира сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных и бронзовую награды, выиграв медальный зачет. Это рекорд отечественного бокса по количеству золотых наград на одном чемпионате мира.
Помимо этого, ни одна национальная команда за 51 год существования чемпионатов не выигрывала столько золотых медалей в командном зачёте.