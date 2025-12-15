Подмосковный боксёр Гаджимагомедов стал первым в России трёхкратным чемпионом мира

15 декабря 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Подмосковья Муслим Гаджимагомедов стал первым в истории России трёхкратным чемпионом мира по боксу. Другой представитель Московской области Шарабутдин Атаев завоевал второй чемпионский титул, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





Чемпионат мира проходил в Дубае с участием боксёров из 108 стран.

«В финальном бою в весовой категории 92 килограмма Гаджимагомедов из Серпухова победил чемпиона Азии, бронзового призёра летних Азиатских игр Турабека Хабибуллаева из Узбекистана. Он навсегда вписал своё имя в историю отечественного и мирового бокса, став единственным на сегодня россиянином с тремя титулами чемпиона мира», – отметили в ведомстве.