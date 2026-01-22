Фехтовальщица из Звенигорода Черчесова завоевала бронзу Кубка мира в Бахрейне

22 января 2026, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Подмосковная шпажистка Лилана Черчесова стала в составе юниорской сборной России призёром этапа Кубка мира по фехтованию. В напряжённой борьбе спортсменка Училища олимпийского резерва №2 Звенигорода завоевала бронзовую медаль, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.







Россиянки начали турнир с четвертьфинала, где нанесли поражение команде Египта со счётом 41:34. Исход полуфинальной встречи со сборной Гонконга решил единственный укол, который нанесли соперницы – 39:40. Одолев затем сборную Сингапура со счётом 35:30, российская команда заняла третье место.



Этап Кубка мира среди юниоров по фехтованию проходил в Бахрейне. Российские спортсмены выступали на турнире под национальным флагом.



Как отметили в администрации, звенигородское училище олимпийского резерва готовит кандидатов для включения в сборные команды России и Московской области по разным видам спорта.