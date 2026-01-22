«Кубок Юрия Ляпкина» завершился в Балашихе победой московского «Спартака»

22 января 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В ледовом дворце «Арена Балашиха» завершился XV турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина». Победителем стал московский «Спартак», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





12 команд четыре дня боролись за главный трофей соревнований. В этом году на лёд вышли хоккеисты из Москвы, Московской области, Воронежа, Твери, Орла и из Белоруссии.

«Турнир получился замечательным в плане организации и качества игры. Поздравляю победителей и призёров! «Спартак» для меня – родная команда, я играл за неё многие годы. Уже прошло 15 турниров. Для меня каждый из них – особенный. Приятно наблюдать за игрой десятилетних ребят, видеть, как они проявляют на льду волю, характер и стремление к победе», – сказал Юрий Ляпкин.

Фото: пресс-служба Минспорта МО