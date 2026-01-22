«Кубок Юрия Ляпкина» завершился в Балашихе победой московского «Спартака»
В ледовом дворце «Арена Балашиха» завершился XV турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина». Победителем стал московский «Спартак», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
12 команд четыре дня боролись за главный трофей соревнований. В этом году на лёд вышли хоккеисты из Москвы, Московской области, Воронежа, Твери, Орла и из Белоруссии.
«Турнир получился замечательным в плане организации и качества игры. Поздравляю победителей и призёров! «Спартак» для меня – родная команда, я играл за неё многие годы. Уже прошло 15 турниров. Для меня каждый из них – особенный. Приятно наблюдать за игрой десятилетних ребят, видеть, как они проявляют на льду волю, характер и стремление к победе», – сказал Юрий Ляпкин.
Полуфинальные встречи и финал «Кубка Юрия Ляпкина» состоялись 21 января, в день рождения легендарного защитника – ему исполнился 81 год.
В матче за первое место встретились столичный «Спартак» и подольский «Витязь». Игра завершилась победой московских хоккеистов со счётом 3:0.
За бронзовые награды боролись две команды из Белоруссии – «Динамо Джуниверс» и Школа им. Р. Салея. Исход матча решали буллиты. Победили хоккеисты Школы им. Р. Салея – 3:2
Турнир прошёл в Московской области уже в 15-й раз. Домашняя арена соревнований – ледовый дворец «Арена Балашиха». Каждый год юных хоккеистов приветствует олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР – Канада Юрий Евгеньевич Ляпкин.