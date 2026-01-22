В Дзержинском проведут масштабный межрегиональный турнир по киле
Три подмосковные команды оспорят награды межрегионального турнира по киле в Дзержинском, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Он пройдет 24 января в манеже стадиона «Орбита» в Дзержинском.
На соревнованиях выступят подмосковные команды – региональная сборная «Наш Дом», «Любера» из Люберец и «1380 килАтонн» из Дзержинского. На поле выйдут также ватаги из Москвы и Владимирской области.
«Кила – русская национальная спортивная игра с мячом. Из дворовой ватаги она доросла до Федерации килы России, распространилась на 53 региона страны и другие государства. Популярность киле принесла зрелищность. Наблюдать за динамичной игрой мужчин, демонстрирующих выносливость и силу, понравилось людям разных возрастов и социального положения», – пояснили в министерстве.
В ноябре прошлого года подмосковные команды стали победителями и серебряными призёрами Всероссийского турнира по киле «Богатырская сеча» в Москве. В детском дивизионе первенствовала ватага из Раменского муниципального округа «Спарта». Во взрослом дивизионе серебро завоевала ватага «Наш дом», состоящая из профессиональных игроков из Раменского, Люберец и Чехова.
Проект «Кила – национальный спорт России» стал лучшим из 5582 проектов Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Он получил гран-при от министра спорта России Михаила Дегтярёва.