Модернизацию Центрального парка Лобни продолжат в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил в Лобне работу обновлённого Центрального парка и посетил на катке открытую тренировку юных хоккеистов, которую провёл главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.





Парк создали в 1969 году, за это время его инфраструктура заметно устарела. Полтора года назад там провели масштабную модернизацию. На площади 15 гектаров обновили дорожки, входную группу. Парк разделили на зоны тихого и активного отдыха. Там также открыли каток с искусственным льдом.

«Привет, ребята! Хочу вас поблагодарить за то, что ведёте здоровый образ жизни. Хоккей – сложный вид спорта. Спасибо Роману Борисовичу и его команде за то, что в разных городах он объединяет детей, старается привлечь лучших тренеров, чтобы они учили правильно кататься, думать на льду. Мы видим запрос родителей, которые хотят, чтобы их дети посещали лучшие тренировки. Они хотят гордиться вами, чтобы вы могли играть и в КХЛ, и на чемпионатах мира. А мы для этого строим открытые и закрытые катки», – сказал Воробьёв.

«Я благодарен правительству, Минспорта, Министерству благоустройства Московской области и лично губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву за поддержку и внимание к проекту «Красная Машина Двор – связь поколений», развитию массового детского спорта. Для ребят всегда дополнительная мотивация, когда руководитель региона приходит на лёд и видит всё своими глазами», – отметил первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25», основатель школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг.

«Моему сыну девять лет, он очень любит хоккей, и сегодня мы пришли перенимать опыт у профессионалов. Узнали из соцсетей, что есть возможность посетить мастер-класс. Здорово, что в парке оборудована хоккейная коробка, и ребята могут участвовать в открытых тренировках», – поделилась посетительница парка Татьяна Белова.