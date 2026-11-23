Фехтовальщицы из Подмосковья завоевали четыре медали на Открытом кубке ШОС
Три золотые и одну серебряную медаль завоевали представительницы Московской области на турнире по фехтованию в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Москве с 19 по 22 ноября. В них приняли участие сильнейшие атлеты из разных стран.
«Две победы подмосковные спортсменки одержали в составе национальных команд. Ирина Зорина и Милана Левчук поднялись на высшую ступень пьедестала почёта по итогам встреч сборных рапиристок вместе с Александрой Продан и Анастасией Безносиковой, а шпажистка Кристина Ясинская — с Анастасией Рустамовой, Яной Бекмурзовой и Софьей Барсуковой», — говорится в сообщении.Ирина Зорина также стала лучшей в личном первенстве рапиристок-юниорок, а Милана Левчук заняла второе место.