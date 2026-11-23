В Орехово-Зуеве рассказали о строительстве ЖК «Орнамент»
Жилой комплекс «Орнамент», состоящий из двухсекционного 12-этажного дома на 270 квартир, строят на территории Орехово-Зуева. О ходе работ сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.
Квартиры в доме будут восьми типов планировки, включая варианты с евро-форматом и французскими балконами. Покупателям предложат жильё с черновой и чистовой отделкой. На первых этажах будут гостевые туалеты и лапомойки для животных.
«В настоящее время строительство находится в активной фазе. Бетонная подготовка выполнена наполовину, а устройство основания под подкрановые пути — на 80%. Начинается финальный этап земляных работ — разработка котлована», — говорится в сообщении.Рядом с ЖК расположены магазины, детсады, школы, колледжи, МФЦ и торговые центры, а также автобусная остановка, от которой можно доехать до ж/д станции Орехово-Зуево.