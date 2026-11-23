23 ноября 2026, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Беседы, направленные на снижение риска возникновения бытовых пожаров в отопительный период, провели работники Мособлпожспаса с жителями округов Серебряные Пруды, Ступино, Кашира и Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Специалисты объяснили, что главной причиной пожаров остаётся использование неисправных электрических приборов, перегрузка сети, проблемы с печным отоплением и непотушенные сигареты.





«Пожарные призвали граждан регулярно проверят проводку, не включать одновременно несколько мощных приборов, не пользоваться самодельной электротехникой, своевременно очищать от сажи печи и дымоходы, а также установить пожарные извещатели», — говорится в сообщении.