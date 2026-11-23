Жителям Подмосковья напомнили о противопожарных правилах в отопительный период
Беседы, направленные на снижение риска возникновения бытовых пожаров в отопительный период, провели работники Мособлпожспаса с жителями округов Серебряные Пруды, Ступино, Кашира и Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты объяснили, что главной причиной пожаров остаётся использование неисправных электрических приборов, перегрузка сети, проблемы с печным отоплением и непотушенные сигареты.
«Пожарные призвали граждан регулярно проверят проводку, не включать одновременно несколько мощных приборов, не пользоваться самодельной электротехникой, своевременно очищать от сажи печи и дымоходы, а также установить пожарные извещатели», — говорится в сообщении.Такие беседы с жителями Подмосковья работники Мособлпожспаса проводят регулярно. Особое внимание при этом уделяется безопасности детей. Родителям напоминают, что спички и зажигалки нужно хранить в недоступном для них месте, а также что нельзя оставлять малышей одних в помещениях с включённой плитой или растопленной печью.