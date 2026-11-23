23 ноября 2026, 10:45

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выставка «Радость сама не приходит», приуроченная к 20-летию студии рисунка и живописи Артура Ли, открылась в Пушкинском доме художника. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В экспозицию вошли работы более 20 художников, прошедших обучение у Артура Ли.





«Участники выставки представили свои лучшие работы в разных жанрах. Посетители увидят пейзажи, портреты и натюрморты», — говорится в сообщении.