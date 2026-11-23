В Пушкине открылась выставка местных художников
Выставка «Радость сама не приходит», приуроченная к 20-летию студии рисунка и живописи Артура Ли, открылась в Пушкинском доме художника. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В экспозицию вошли работы более 20 художников, прошедших обучение у Артура Ли.
«Участники выставки представили свои лучшие работы в разных жанрах. Посетители увидят пейзажи, портреты и натюрморты», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 20 декабря включительно. Экспозиция открыта по пятницам, субботам и воскресеньям с полудня до шести часов вечера. Вход свободный.
Адрес Дома художников: город Пушкино, микрорайон Дзержинец, дом №3а. Создатель и руководитель студии— Артур Алексеевич Ли, член Союза художников России, выпускник Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова.