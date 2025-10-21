Фехтовальщицы из Подмосковья завоевали медали всероссийских соревнований

21 октября 2025, 16:27

оригинал Милана Левчук и Стефания Часовникова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области Стефания Часовникова и Милана Левчук на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства физической культуры и спорта.





Областные юниорки встретились в финальном поединке за личное первенство среди участниц в возрасте до 21 года.





«В итоге на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Стефания Часовникова, а Милана Левчук стала второй. Бронзовую награду разделили спортсменки из Санкт-Петербурга и Москвы», — говорится в сообщении.