Хоккеист СКА Бландизи назвал КХЛ второй лигой мира после НХЛ
Канадский нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи в интервью Metaratings.ru заявил, что считает Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) второй по уровню после Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По словам форварда, в КХЛ выступает множество сильных игроков, некоторые из которых предпочитают оставаться в этой лиге. Он отметил, что стиль игры в КХЛ отличается — здесь больше владения шайбой и передач в одно касание. Бландизи подчеркнул, что продолжает адаптироваться к местному хоккею.
Хоккеист перешёл в СКА в августе 2025 года, подписав контракт на два сезона — до конца чемпионата 2026/27. В текущем регулярном сезоне ФОНБЕТ КХЛ он провёл 14 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «–2».
Ранее Бландизи выступал в НХЛ за «Нью-Джерси Девилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз», сыграв в общей сложности 101 матч и набрав 31 очко (10 голов и 21 передачу).
Читайте также: