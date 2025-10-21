Тренер дала жёсткий прогноз по сборной России на ЧМ

21 октября 2025, 15:54

Родионенко: у мужчин на ЧМ по гимнастике шансов на «золото» очень мало

Фото: istockphoto / Naypong

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пессимистично оценивает возможности российских гимнастов в борьбе за высшие награды на чемпионате мира в Джакарте.





По её мнению, шансы на золотые медали у мужской команды крайне невелики.

«Откровенно говоря, у наших мужчин очень мало шансов на «золото». У Якубова хорошие возможности завоевать медаль в опорном прыжке, однако он с трудом пробился в финал. Если ему удастся собраться, то он может побороться за награду. Здесь всё решит психологическая устойчивость», — отметила Родионенко.