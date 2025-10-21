Тренер дала жёсткий прогноз по сборной России на ЧМ
Родионенко: у мужчин на ЧМ по гимнастике шансов на «золото» очень мало
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пессимистично оценивает возможности российских гимнастов в борьбе за высшие награды на чемпионате мира в Джакарте.
По её мнению, шансы на золотые медали у мужской команды крайне невелики.
«Откровенно говоря, у наших мужчин очень мало шансов на «золото». У Якубова хорошие возможности завоевать медаль в опорном прыжке, однако он с трудом пробился в финал. Если ему удастся собраться, то он может побороться за награду. Здесь всё решит психологическая устойчивость», — отметила Родионенко.Что касается Даниела Маринова, который вышел в три финала в отдельных дисциплинах и в многоборье, то он, по словам тренера, выступает со сложной программой после перенесённой операции. Его реальный шанс — борьба за бронзу в многоборье.
Напомним, российские спортсмены принимают участие в мировом первенстве в Индонезии в нейтральном статусе. Финальные соревнования запланированы на 22 октября.