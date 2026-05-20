Ферма Олега Сироты наращивает производство деликатесных сыров
ООО «ФЕРМЕР ОЛЕГ СИРОТА» получило разрешение на ввод в эксплуатацию нового цеха по производству сыров с плесенью на территории Истры. 163-миллионный проект позволит каждый год выпускать десятки тонн деликатесной продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Предприятие расширяет мощности, реагируя на растущий спрос. Новый производственный корпус позволит на начальном этапе перерабатывать более 400 тонн молока в год. После выхода на проектную мощность объём выпуска продукции составит 40 тонн сыров с плесенью ежегодно. Благодаря реализации проекта уже дополнительно создано 20 рабочих мест.
«Проект в Истре – пример того, как частная инициатива, современные технологии и поддержка локальных производителей оборудования создают продукт, востребованный по всей стране», – отметили в министерстве.Хозяйство было образовано в 2015 году. Сегодня это не просто ферма, а многофункциональный агротуристический комплекс. На территории расположены производство сыров, коровник, мини-ферма, кафе и площадка для гастрономического фестиваля. Это событие ежегодно притягивает в Истру тысячи сыроваров и гостей из разных уголков России.
Рост популярности продукции стал импульсом для строительства не просто цеха, а автоматизированного хранилища нового поколения. Оборудование изготовлено с акцентом на импортозамещение.