Ферма Олега Сироты наращивает производство деликатесных сыров

20 мая 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода

ООО «ФЕРМЕР ОЛЕГ СИРОТА» получило разрешение на ввод в эксплуатацию нового цеха по производству сыров с плесенью на территории Истры. 163-миллионный проект позволит каждый год выпускать десятки тонн деликатесной продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Предприятие расширяет мощности, реагируя на растущий спрос. Новый производственный корпус позволит на начальном этапе перерабатывать более 400 тонн молока в год. После выхода на проектную мощность объём выпуска продукции составит 40 тонн сыров с плесенью ежегодно. Благодаря реализации проекта уже дополнительно создано 20 рабочих мест.

«Проект в Истре – пример того, как частная инициатива, современные технологии и поддержка локальных производителей оборудования создают продукт, востребованный по всей стране», – отметили в министерстве.