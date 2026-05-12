Открытие сезона барбекю повысило спрос на мясо для шашлыка в Подмосковье

12 мая 2026, 21:53

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье стартовал сезон барбекю. К концу апреля в торговых розничных сетях региона вырос спрос на свинину, говядину, мясо птицы и баранину, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Перед майскими праздниками жители региона активно готовились к пикникам и выездам на природу. Самый большой объём продаж пришёлся на мясо птицы.

«За месяц в торговых розничных сетях было реализовано более 14 500 тонн этой продукции, что на 3% больше мартовского показателя. Спрос на свинину составил порядка 5200 тонн и увеличился на 7,6% по отношению к марту. Продажи говядины достигли 821 500 тонн и выросли на почти на 6%. Реализация баранины составила без малого 136 000 тонн с увеличением на 5%», – отметили в ведомстве.