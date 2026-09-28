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В Дмитрове отремонтируют котельную на улице Водников

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную, расположенную в Дмитрове по адресу: улица Водников, дом №27, строение 1, планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить капитальный ремонт и поставить на объект всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Завершить работы нужно в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 55 миллионов 667 тысяч 80 рублей. Заявки принимаются до 5 октября. Финансирование предусмотрено из бюджетов Подмосковья и Дмитровского округа.
Лев Каштанов

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