Ферме передали более 100 га земли под Павловским Посадом для выращивания овса
100,86 га земли сельскохозяйственного назначения передали крестьянско-фермерскому хозяйству Лилии Насибулиной в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На ферме занимаются растениеводством. Новый участок собираются засевать овсом.
«В ближайшее время фермеры планируют расчистить участок и уже в следующем году ввести его в севооборот», — говорится в сообщении.Сельхозземли муниципальной и неразграниченной государственной собственности подмосковным фермерам передают в аренду без торгов сроком на пять лет. Если участок включают в хозяйственную деятельность, то спустя три года после заключения договора аренды его можно оформить в собственность.