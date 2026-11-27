В Красноармейске снесли аварийный многоквартирный дом
Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Лермонтова в городе Красноармейск Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом №11 построили в середине прошлого века. Его общая площадь составляла около 510 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Жильцов оттуда расселили. Большая часть жителей переехала в дом №9а по Краснофлотской улице. После расселения аварийную постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас снос завершён. Участок, который занимало здание, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.