27 ноября 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Лермонтова в городе Красноармейск Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом №11 построили в середине прошлого века. Его общая площадь составляла около 510 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Жильцов оттуда расселили. Большая часть жителей переехала в дом №9а по Краснофлотской улице. После расселения аварийную постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.