Ферме в округе Коломна передали более 53 га для расширения хозяйства
Земельный участок площадью свыше 53 гектаров передали без торгов овцеводческой ферме Валерия Калына в округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Участок находится рядом с селом Октябрьское. Фермер планирует использовать его для расширения кормовой базы овец.
«Предоставление земли сельскохозяйственного назначения без торгов является одной из базовых мер поддержки фермерских хозяйств в Московской области», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Всего в регионе действует 40 мер поддержки для агропромышленного сектора, включающих различные субсидии, гранты и пр. Подробная информация об этом размещается на портале «МОй АПК» в разделе «Календарь мер поддержки».