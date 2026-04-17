Ферме в округе Коломна передали более 53 га для расширения хозяйства

17 апреля 2026, 13:24

Земельный участок площадью свыше 53 гектаров передали без торгов овцеводческой ферме Валерия Калына в округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





Участок находится рядом с селом Октябрьское. Фермер планирует использовать его для расширения кормовой базы овец.





«Предоставление земли сельскохозяйственного назначения без торгов является одной из базовых мер поддержки фермерских хозяйств в Московской области», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.