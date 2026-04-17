В Орехово-Зуево продемонстрируют современную систему «Говорящий город»
24 апреля в 11:00 на автобусной остановке «Улица Володарского» (напротив магазина «Все инструменты») состоится долгожданная презентация современной системы «Говорящий город». Мероприятие организовала Межрегиональная общественная организация «Благоприятная городская среда» совместно с компанией-производителем.
Инновационное решение установят на городском общественном транспорте. Оно призвано кардинально повысить уровень комфорта и доступности перевозок для всех жителей региона, включая маломобильные категории граждан. Внедрения этой системы в Подмосковье ждали много лет, и теперь она станет реальностью.
«Говорящий город» поможет пассажирам лучше ориентироваться в пространстве, получать актуальную аудиоинформацию о маршрутах и остановках. Организаторы подчеркивают — каждый житель сможет лично убедиться в позитивных переменах, которые делают транспортную среду более дружелюбной и понятной.
Ранее на скважине ВЗУ в Орехово-Зуевском округе установили новое оборудование.
