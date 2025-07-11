Ферме в Подольске передали на льготных условиях 3,2 га для разведения рыбы
Хозяйству «Фермерское поле» предоставили в аренду без торгов 3,2 га областной земли в округе Подольск для развития рыбоводства. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Участок находится рядом с деревней Кутьино. Там планируется разводить лососёвых рыб.
«Мы собираемся расчистить участок, максимально сохранив ландшафт с деревьями, а затем проведём к нему электричество. Это будет рыбная ферма. После окончания всех работ займемся разведением рыбы — форели и сёмги», — рассказала глава «Фермерского поля».Согласно действующим в Московской области правилам, льготная аренда без торгов оформляется на пять лет. При этом если фермерское хозяйство в течение трёх лет использует участок по назначению — для сельскохозяйственного производства, то получает право оформить его в собственность.