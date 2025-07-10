В Подмосковье подали 44 тыс. онлайн-заявок на компенсацию за домашний телефон

10 июля 2025, 20:44

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На портале госуслуг Московской области с начала года подали более 44 тыс. заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.







«Компенсация положена ветеранам труда или военной службы; ветеранам труда предпенсионного возраста – 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин; лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности», – пояснили в ведомстве.