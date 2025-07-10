В Подмосковье подали 44 тыс. онлайн-заявок на компенсацию за домашний телефон
На портале госуслуг Московской области с начала года подали более 44 тыс. заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Компенсация положена ветеранам труда или военной службы; ветеранам труда предпенсионного возраста – 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин; лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности», – пояснили в ведомстве.Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации». Для её получения заявитель должен быть зарегистрирован в Подмосковье, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и быть собственником помещения, где он установлен. Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.
Как отметили в министерстве, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.