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Подмосковному фермеру передали в аренду без торгов участок в 130 га

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Земельный участок площадью 130 гектаров передали в льготную аренду фермерскому хозяйству из округа Щёлково, специализирующемуся на разведении крупного рогатого скота и производству молочной продукции, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Арендовать без аукциона земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в областной собственности, на пять лет с последующим выкупом могут фермерские хозяйства, которые принимают участие в программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства», — пояснил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.
Полученный в аренду участок в фермерском хозяйстве планируют использовать под кормовую базу коровам — там будут выращивать однолетние и многолетние травы.

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Пассажиры Мострансавто совершили в марте на 7% больше поездок, чем в 2024 году
02 апреля 2025, 16:16

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Жители и гости Подмосковья в марте текущего года совершили в автобусах Мострансавто более 45,7 млн поездок. Это на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«21,3 млн поездок, то есть более 53%, были оплачены социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами – свыше 14,5 млн операций. На втором месте – карты «Тройка» и «Стрелка» с показателем в 9,7 млн операций», – уточнили в ведомстве.
Самым загруженным днём за минувший месяц стало 7 марта, когда на маршрутах компании зафиксировали свыше 1,7 млн трансакций.

Компания «Мострансавто» – подведомственная организация Минитранса Подмосковья.

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В девяти округах Московской области отремонтировали дорожные знаки
02 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Отсутствующие и повреждённые дорожные знаки восстановили и отремонтировали на одиннадцати региональных дорогах в девяти округах Подмосковья специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт дорожных знаков проводится в регионе оперативно, так как если знак повреждён или отсутствует, это повышает риск аварий», — отметили в областном Минтрансе.
Дорожные знаки отремонтировали на улицах Наркомвод, Ахмет-хан Султана и Кооперативная в Жуковском, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улице Ворошилова в Серпухове, на Центральном проезде в Ивантеевке, на улице Советская в Истре, на Новоегорьевском шоссе в Котельниках, на Колхозной улице в Лыткарине, на Советской улице в Балашихе и на дороге в коломенской деревне Молитвино.

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В Подмосковье развивают более ста проектов импортозамещения в машиностроении
02 апреля 2025, 15:53

Фото: «ЗАП №1»

Подмосковные инвесторы реализуют в сфере машиностроения и металлургии свыше 100 инвестиционных проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета. Таки е данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас в регионе на разных стадиях реализации – более 400 проектов техсуверенитета. Самое большое число проектов направлено на импортозамещение в машиностроении и металлургии. На данный момент в регионе их 109. Суммарный объём инвестиций оценивается почти в 99 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
По словам зампреда, итогом реализации этих проектов станет создание около 7,5 тыс. рабочих мест. Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.

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Подмосковные тхэквондисты выиграли восемь медалей юниорского первенства России
02 апреля 2025, 15:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали завоевали представительницы Московской области Диана Бекулова в весовой категории до 49 килограммов и Валерия Скапровская в весовой категории до 67 килограммов», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Егор Шефатов в весовой категории свыше 87 кг и Диана Бадмаева в весовой категории до 57 кг. А третье место заняли Сергей Монастырев в весовой категории до 87 кг, Ирина Карепова в весовой категории до 73 кг, Сабина Омарова в весовой категории до 67 кг и Азат Бесаев в весе до 58 килограммов.

Такой результат позволил подмосковной сборной занять третье в общекомандном зачёте турнира.

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Подмосковных доноров пригласили принять участие в розыгрыше призов
02 апреля 2025, 14:57

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Марафон «Доброе Подмосковье» проводит в апреле региональный Центр крови, в рамках марафона донорам, которые с начала года безвозмездно сдали кровь или её компоненты в Московской области, могут принять участие в розыгрыше призов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Розыгрыш призов будет проходить до конца месяца. Участники могут выиграть два билета в Московский международный Дом музыки, парный билет на посещение канатной дороги на Воробьевых горах и сертификат в кафе», — говорится в сообщении.
Призы разыгрываются каждую неделю, всего будет десять победителей. Для участия в розыгрыше доноры должны подписаться на Telegram-канал Центра крови Московской области и нажать кнопку «Участвую».

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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