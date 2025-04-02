Подмосковному фермеру передали в аренду без торгов участок в 130 га

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Земельный участок площадью 130 гектаров передали в льготную аренду фермерскому хозяйству из округа Щёлково, специализирующемуся на разведении крупного рогатого скота и производству молочной продукции, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Арендовать без аукциона земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в областной собственности, на пять лет с последующим выкупом могут фермерские хозяйства, которые принимают участие в программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства», — пояснил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.Полученный в аренду участок в фермерском хозяйстве планируют использовать под кормовую базу коровам — там будут выращивать однолетние и многолетние травы.
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Лев Каштанов