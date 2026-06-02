Фермерам Подмосковья передали более 200 га сельхозземель
Более 216,3 га государственной земли, предназначенной для ведения сельского хозяйства, передали фермерам Московской области в аренду без торгов в мае. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Участки хозяйствам выделили в округах Ступино, Богородский, Шатура, Серебряные Пруды, Луховицы, Волоколамский и Серпухов.
«Семи фермерам предоставили восемь участков сельхозземли муниципальной и неразграниченной собственности для животноводства, растениеводства, пчеловодства и выращивания сельхозкультур», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Земля предоставляется арендаторам на срок до пяти лет. У них также есть приоритетное право на выкуп таких участков.