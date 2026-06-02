В Подмосковье опубликовали пример градостроительной концепции для поселка ИЖС
Пример градостроительной концепции развития территории для индивидуального жилищного строительства создали для застройщиков специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Документ опубликовали на официальном сайте Мособлархитектуры.
«Градостроительная концепция — это стратегия, в соответствии с которой будет развиваться посёлок. Всего документ содержит 24 раздела, которые касаются всех сторон жизни в поселении — от транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории до планировки», — сказала министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Она добавила, что разработка и согласование градконцепции являются с конца прошлого года обязательными требованиями к застройщикам.
В ведомстве также напомнили, что для строительства частных домов можно использовать эскроу-счета. Это наиболее безопасный формат финансовых взаимоотношений заказчика с подрядчиком. Подробная информация о том, как начать работать с эскроу-счетами, размещается на портале ДОМ.РФ.