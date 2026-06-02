В Подмосковье продолжат поддерживать сельское хозяйство
Доля сельхозпроизводства в валовом региональном продукте Московской области невелика, но эта сфера связана с продовольственной безопасностью, поэтому введённые в регионе меры поддержки для АПК продолжат работать. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям Подмосковья.
Он отметил, что в регионе хорошие показатели по тепличным овощам, производству сыров и пр.
«Сельское хозяйство занимает в Подмосковье шесть процентов от ВРП. Но это продовольственная безопасность. Московская область всегда кормила, поила молоком. Регион — лидер России по овощам закрытого грунта, в числе лучших по сырам. И сейчас мы стараемся наращивать урожай зерновых», — сказал Андрей Воробьёв.Он также поблагодарил всех, кто занят в этой сфере экономики, и отметил их высокий профессионализм.