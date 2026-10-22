В Мособлдуме разработают предложения по регулированию рынка вейпов

22 октября 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Мособлдуме состоялся круглый стол на тему «Регулирование оборота вейпов и аналогичной продукции: от выявления проблем к законодательным решениям». Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты регионального парламента.





Участниками стали депутаты, медики, представители надзорных органов, бизнеса, а также родители. Все они сошлись во мнении о том, что нынешних мер недостаточно – нужны системные решения.



Фото: пресс-служба Мособлдумы

На встрече напомнили, что с 1 октября этого года введено лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. А с 1 марта 2027-го продажу без лицензии запретят. Что касается интернет-торговли, то с 1 сентября было вынесено более 230 решений о блокировке сайтов с запрещённой продукцией.



Позиция родителей состояла в том, что запрет продажи – лишь часть решения. Важно сделать вейп не только недоступным, но и немодным.



Фото: пресс-служба Мособлдумы

Участники круглого стола предложили расширить перечень мест, где запрещена продажа вейпов; установить 100-метровую зону запрета продажи от образовательных организаций до торговых точек; ввести ответственность для взрослых, покупающих устройства несовершеннолетним; обязать указывать на этикетке информацию о составе жидкостей для вейпов.

«Профильный комитет подготовит свод предложений, а решения будут вырабатываться совместно с правительством Москвы, чтобы они были взвешенными и учитывали безопасность жителей обоих регионов», – резюмировала заместитель председателя Мособлдумы Линара Самединова.