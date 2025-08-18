В Подмосковье из аварийного жилья за неделю переехали около 860 человек
За минувшую неделю в новые квартиры из аварийного жилья переехали 857 жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Расселение аварийного жилья провели в шести подмосковных округа: Богородском, Талдомском, Шатуре, Сергиево-Посадском, Дмитровском и Пушкинском.
«Всего было расселено 320 жилых помещений общей площадью более 12,4 тыс. квадратных метров. Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, выкупную стоимость жилья и жилищные сертификаты», — говорится в сообщении.Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В областном Минстрое также напомнили, что подать заявку на получение жилищного сертификата жильцы аварийных домов могут до 1 сентября. Уточнить информацию по сертификату можно на горячей линии министерства по телефонам: +7 (925) 241-75-11, +7 (925) 241-13-52, +7 (925) 241-75-24 и +7 (926) 611-93-33.