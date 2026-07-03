Фермерам Подмосковья передали с начала года более 1 400 га земли
Свыше 1 400 гектаров земли сельскохозяйственного назначения передали фермерам Московской области в аренду без торгов с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
Хозяйства получают участки, находящиеся в муниципальной или неразграниченной государственной собственности.
«32 фермерских хозяйства получили 49 земельных участков общей площадью 1 446 гектаров. Там будут выращивать сельхозкультуры, развивать животноводство, растениеводство и пчеловодство», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров.Больше всего земли фермерам предоставили в округе Кашира — свыше 805 гектаров. Второе место по этому показателю занял округ Серебряные Пруды, где хозяйства получили более 165 гектаров, а третье место поделили округа Егорьевск и Шатура: там для введения в хозоборот передали свыше 66 гектаров.