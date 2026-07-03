В Люберцах ищут подрядчика на благоустройство территории воинского мемориала

03 июля 2026, 11:54

оригинал Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Территорию мемориала, посвящённого павшим в локальных военных конфликтах, планируют благоустроить в Люберцах. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит благоустроить локацию площадью 1,23 га рядом с домами №189/1 и №191/2 по Октябрьскому проспекту. Работы нужно завершить в этом году», — говорится в сообщении.