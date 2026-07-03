В Подмосковье восстановили разметку на более чем 1 500 пешеходных переходах

03 июля 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Разметку на более чем полутора тысячах пешеходных переходов, расположенных на региональных дорогах Московской области, восстановили специалисты Мосавтодора с начала тёплого сезона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В программу работ вошло также восстановление линейной разметки.





«С момента перехода на летнее содержание региональных дорог там обновили разметку более полутора тысяч пешеходных переходов и свыше четырёх с половиной тысяч километров линейной разметки», — сказал глава Минстранса Московской области Марат Сибатулин.