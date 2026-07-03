В Подмосковье восстановили разметку на более чем 1 500 пешеходных переходах
Разметку на более чем полутора тысячах пешеходных переходов, расположенных на региональных дорогах Московской области, восстановили специалисты Мосавтодора с начала тёплого сезона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В программу работ вошло также восстановление линейной разметки.
«С момента перехода на летнее содержание региональных дорог там обновили разметку более полутора тысяч пешеходных переходов и свыше четырёх с половиной тысяч километров линейной разметки», — сказал глава Минстранса Московской области Марат Сибатулин.Больше всего переходов обновили в округах Чехов, Ступино, Серпухов, Подольск, Ленинский и Домодедово. А по линейной разметке лидерами стали округа Орехово-Зуевский, Шатура, Коломна, Егорьевск и Воскресенск.