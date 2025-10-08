Фермерам Подмосковья передали с начала года более 1,5 га земли

08 октября 2025, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Шестьдесят земельных участков общей площадью свыше полутора тысяч гектаров передали фермерским хозяйствам Московской области из муниципальной и неразграниченной собственности за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Землю фермеры получили в аренду без торгов на пять лет.





«Крестьянско-фермерские хозяйства, расположенные в 18 округах Московской области, получили 1548,2 га сельхозземель для развития производства. За аналогичный период прошлого года фермерам передали около 1200 гектаров», — отметил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.