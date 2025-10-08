На дорогах в Люберцах завершили ремонт покрытия

08 октября 2025, 11:30

В Люберцах в этом сезоне завершили дорожный ремонт. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора обновили покрытие на четырёх региональных и семи муниципальных дорогах, рассказали в подмосковном Минтрансе.





На региональной сети отремонтировали около 12 км дорог. Самый крупный участок — от деревни Островцы до остановки «Дом культуры Луч» в Лыткарине (8,2 км).





«В Люберцах завершили ремонт четырёх участков региональной сети по нацпроекту и семи муниципальных дорог. Всего обновили более 20 км покрытия, благодаря чему обеспечили комфортный путь 300 тысяч жителей и гостей округа к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

