На дорогах в Люберцах завершили ремонт покрытия
В Люберцах в этом сезоне завершили дорожный ремонт. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора обновили покрытие на четырёх региональных и семи муниципальных дорогах, рассказали в подмосковном Минтрансе.
На региональной сети отремонтировали около 12 км дорог. Самый крупный участок — от деревни Островцы до остановки «Дом культуры Луч» в Лыткарине (8,2 км).
«В Люберцах завершили ремонт четырёх участков региональной сети по нацпроекту и семи муниципальных дорог. Всего обновили более 20 км покрытия, благодаря чему обеспечили комфортный путь 300 тысяч жителей и гостей округа к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Также в Островцах обновили дорожное покрытие на участке Островецкого шоссе. Эти направления ведут к важным объектам — РТУ МИРЭА, политехническому колледжу, Дому культуры «Центр молодёжи», историко-краеведческому музею, больнице, ледовому комплексу и федеральной трассе М-5.
В черте города отремонтировали дороги на ул.Смирновская. Теперь жителям будет удобнее добираться до железнодорожной станции, центрального парка, дворца культуры, музея и техникума имени лётчика-космонавта Юрия Гагарина.
Для безопасности и комфорта жителей малых населённых пунктов обновили около 2,4 км дорог на улице Заречной в посёлке Марусино и деревне Машково. Эти участки ведут к школам, детскому саду, ФАПу, церкви, парку и пляжу, а также к району Некрасовка в Москве.
На муниципальной сети отремонтировали около 9 км покрытия — в дачном посёлке Красково (проезд к КП «Марусин Луг») и в Люберцах на улицах Л. Толстого, Строителей, Южной, С. П. Попова, 3-е Почтовое отделение, а также на участке от Октябрьского проспекта до 1-го Панковского проезда. Благодаря обновлению дорог жителям стало удобнее и безопаснее добираться до домов, школ, поликлиник, спортивных и административных объектов.