В Подмосковье перевели в «цифру» проверку задолженности за газ
Проверить задолженность за газ при покупке недвижимости на вторичном рынке в Московской области теперь можно в онлайн-режиме: через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Услуга доступна для физических лиц.
«Для проверки нужно ввести адрес интересующего объекта, а специалист компании «Мособлгаз» сообщит пользователю о наличии или отсутствии задолженности. Это позволит гражданам чувствовать себя увереннее при сделках с недвижимостью», — сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно пройти авторизацию и заполнить соответствующую электронную форму. Срок рассмотрения заявки составляет три рабочих дня.