В Подмосковье перевели в «цифру» проверку задолженности за газ

08 октября 2025, 10:24

оригинал Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Проверить задолженность за газ при покупке недвижимости на вторичном рынке в Московской области теперь можно в онлайн-режиме: через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Услуга доступна для физических лиц.





«Для проверки нужно ввести адрес интересующего объекта, а специалист компании «Мособлгаз» сообщит пользователю о наличии или отсутствии задолженности. Это позволит гражданам чувствовать себя увереннее при сделках с недвижимостью», — сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.