Фермерам Подмосковья передали с начала года более 1700 га земли

14 августа 2026, 13:03

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 1 700 гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности передали без торгов фермерам в 18 округах Московской области за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Землю получили 37 крестьянско-фермерских хозяйств. Они будут использовать участки для овощеводства, растениеводства, сенокошения, животноводства, пчеловодства и рыбоводства.





«Предоставление сельхозземель без торгов фермерам — это важный инструмент развития аграрного сектора Подмосковья Он позволяет хозяйствам развиваться, создавать рабочие места и наращивать производство, а государству — вовлекать в оборот обширные сельскохозяйственные угодья», — сказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.