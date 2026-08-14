Фермерам Подмосковья передали с начала года более 1700 га земли
Свыше 1 700 гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности передали без торгов фермерам в 18 округах Московской области за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Землю получили 37 крестьянско-фермерских хозяйств. Они будут использовать участки для овощеводства, растениеводства, сенокошения, животноводства, пчеловодства и рыбоводства.
«Предоставление сельхозземель без торгов фермерам — это важный инструмент развития аграрного сектора Подмосковья Он позволяет хозяйствам развиваться, создавать рабочие места и наращивать производство, а государству — вовлекать в оборот обширные сельскохозяйственные угодья», — сказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Участки фермам выделили, в частности, в округах Дмитровский, Наро-Фоминский, Волоколамский, Серебряные Пруды, Ступино, Павлово-Посадский, Богородский, Луховицы, Коломна, Кашира, Рузский, Талдомский, Можайский, Клин, Серпухов, Егорьевск и Шатура.