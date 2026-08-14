На строительстве путепровода в Мытищах приступили к устройству временной дороги

14 августа 2026, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод строят в Мытищах на пересечении Волковского шоссе с улицей Мира. Сейчас на объекте приступили к устройству временной дороги, которой автомобилисты будут пользоваться до завершения работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Общая строительная готовность объекта в настоящее время составляет 13%.





«Строители начали устройство временной дороги. Они занимаются разработкой грунта под земляное полотно, укладкой подстилающего слоя, фрезеровкой асфальтобетонного покрытия и демонтажом дорожной одежды. На объекте заняты около 30 человек, используются шесть единиц спецтехники», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.