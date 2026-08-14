В ближайшие выходные жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 23 парках

14 августа 2026, 12:07

оригинал Фото: медиасток.рф

Сезонная выездная акция по профилактическим медицинским осмотрам населения продолжается в Московской области. В ближайшие выходные — 15 и 16 августа — бригады врачей будут работать в 23 парках региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В программу осмотра входит антропометрия, измерение артериального и внутриглазного давления и ряд других исследований. При необходимости пациенту дадут направление на углублённую проверку здоровья в поликлинике.





«Такой формат максимально удобен для пациентов: предварительная запись не требуется, осмотр можно пройти в выходные дни и на открытом воздухе. С начала лета этой возможностью воспользовались уже свыше 3 600 жителей Подмосковья», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Московской области Максим Забелин.