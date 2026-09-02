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В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учёт 37 соцобъектов

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

37 новостроек социального назначения поставили на кадастровый учёт в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.



В число получивших кадастровый номер зданий вошли восемь объектов здравоохранения, 13 школ и 16 дошкольных учреждений. Новые школы рассчитаны на 9 211 учеников, а детские сады — на 3 937 воспитанников.

«Оперативная работа ведомств способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры. Это важно для улучшения качества жизни граждан в регионе», — отметил замруководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.
Учебные заведения построены и оборудованы в соответствии с современными нормами безопасности. Кроме того, там созданы все условия для развития детей. Новостройки открылись в День знаний — 1 сентября.
Лев Каштанов

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