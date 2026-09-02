В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учёт 37 соцобъектов
37 новостроек социального назначения поставили на кадастровый учёт в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
В число получивших кадастровый номер зданий вошли восемь объектов здравоохранения, 13 школ и 16 дошкольных учреждений. Новые школы рассчитаны на 9 211 учеников, а детские сады — на 3 937 воспитанников.
«Оперативная работа ведомств способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры. Это важно для улучшения качества жизни граждан в регионе», — отметил замруководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.Учебные заведения построены и оборудованы в соответствии с современными нормами безопасности. Кроме того, там созданы все условия для развития детей. Новостройки открылись в День знаний — 1 сентября.