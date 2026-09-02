В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учёт 37 соцобъектов

02 сентября 2026, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

37 новостроек социального назначения поставили на кадастровый учёт в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





В число получивших кадастровый номер зданий вошли восемь объектов здравоохранения, 13 школ и 16 дошкольных учреждений. Новые школы рассчитаны на 9 211 учеников, а детские сады — на 3 937 воспитанников.





«Оперативная работа ведомств способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры. Это важно для улучшения качества жизни граждан в регионе», — отметил замруководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.