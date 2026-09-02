В деревне Ходаево решили проблему с незаконным магазином-недостроем
Строительство магазина в деревне Ходаево округа Чехов, остановленное из-за отсутствия необходимых разрешений, «легализовали» и благополучно завершили. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Возводить магазин начали в 2025 году. Там успели сделать фундамент, возвести несущие конструкции и уложить кровлю. Затем стройку заморозили.
«После того, как собственник получил все необходимые документы, работы возобновили. Сейчас строительство двухэтажного здания общей площадью около 815 квадратных метров завершено. Объект введён в эксплуатацию», — говорится в сообщении.В здании открыли продовольственный магазин.
Всего в округе Чехов выявили 368 недостроев, самостроев и аварийных зданий. В настоящее время 249 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами.