В деревне Ходаево решили проблему с незаконным магазином-недостроем

02 сентября 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Строительство магазина в деревне Ходаево округа Чехов, остановленное из-за отсутствия необходимых разрешений, «легализовали» и благополучно завершили. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Возводить магазин начали в 2025 году. Там успели сделать фундамент, возвести несущие конструкции и уложить кровлю. Затем стройку заморозили.





«После того, как собственник получил все необходимые документы, работы возобновили. Сейчас строительство двухэтажного здания общей площадью около 815 квадратных метров завершено. Объект введён в эксплуатацию», — говорится в сообщении.