Фермерам Подмосковья передали с начала года около 1900 га земли
69 участков земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 882,56 га передали без торгов фермерским хозяйствам Московской области за первые восемь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Фермерам передают землю, находящуюся в муниципальной или неразграниченной государственной собственности.
«Предоставление земли сельхозназначения без торгов — это один из способов поддержки фермеров Подмосковья. Всего с начала 2026 года этой мерой поддержки воспользовались 50 крестьянско-фермерских хозяйств», — отметил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Землю фермерам выделили в 21 округе: Пушкинском, Клину, Зарайске, Шатуре, Раменском, Егорьевске, Дмитровском, Серпухове, Наро-Фоминском, Волоколамском, Серебряных Прудах, Ступине, Павлово-Посадском, Богородском, Луховицах, Коломне, Кашире, Рузском, Талдомском, Можайском и Шаховской.