Квест в Балашихе завершил многомесячный марафон «Город пЕРеМен»

14 сентября 2026, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В Балашихе провели очередной квест по спортивному ориентированию «Город пЕРеМен», организованный «Единой Россией» и «Молодой Гвардией» Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.





Проект представляет собой необычный способ рассказать жителям об изменениях в жизни города. Участники с картой и компасом искали контрольные точки рядом с обновлёнными парками, школами, спортивными объектами и культурными пространствами.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

К спортивному ориентированию на этот раз добавили велогонки. Как рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц, инициатива исходила от жителей.

«На квест заявились более 400 участников, около 50 из них – на велосипедах. Самая многочисленная категория участников – семьи с детьми. Много и подростковых команд, которые в игровой форме изучают родную Балашиху, заглядывают в уголки города, где раньше не бывали», – отметила Алумянц.

«Нас всегда интересовал такой вид спорта, как спортивное ориентирование, потому что он сочетает физическую и умственную активность. Мы очень рады, что такой праздник проходит в нашем городе. Решили поучаствовать всей семьёй», – рассказала участница соревнований Ольга Миронова.