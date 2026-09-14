Квест в Балашихе завершил многомесячный марафон «Город пЕРеМен»
В Балашихе провели очередной квест по спортивному ориентированию «Город пЕРеМен», организованный «Единой Россией» и «Молодой Гвардией» Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.
Проект представляет собой необычный способ рассказать жителям об изменениях в жизни города. Участники с картой и компасом искали контрольные точки рядом с обновлёнными парками, школами, спортивными объектами и культурными пространствами.
К спортивному ориентированию на этот раз добавили велогонки. Как рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц, инициатива исходила от жителей.
«На квест заявились более 400 участников, около 50 из них – на велосипедах. Самая многочисленная категория участников – семьи с детьми. Много и подростковых команд, которые в игровой форме изучают родную Балашиху, заглядывают в уголки города, где раньше не бывали», – отметила Алумянц.Соревнование провели в индивидуальном зачёте среди спортсменов от 18 лет и в семейном – с участием детей и родителей. За два часа участники должны были собрать максимальное количество баллов, отметившись на каждой из 35 точек.
«Нас всегда интересовал такой вид спорта, как спортивное ориентирование, потому что он сочетает физическую и умственную активность. Мы очень рады, что такой праздник проходит в нашем городе. Решили поучаствовать всей семьёй», – рассказала участница соревнований Ольга Миронова.
Квест в Балашихе стал финальным этапом маршрута «Города пЕРемен», который проходил в Подмосковье с весны. За это время в проекте приняли участие более 6000 жителей.
Московская область подводит итоги развития региона за пять лет. Основой масштабных перемен стали инициативы жителей, включённые в народную программу «Единой России» в 2021 году. В Подмосковье она выполнена практически полностью.