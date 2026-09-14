Для дошколят из Серебряных Прудов провели урок по пожарной безопасности
Занятие, посвящённое пожарной безопасности, провели для воспитанников детского сада «Журавушка» в Серебряных Прудах работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ребятам рассказали о профессии пожарного, продемонстрировали спецтехнику и боевую экипировку, которую малышам разрешили примерить.
«Главной темой встречи стали правила безопасного поведения при пожаре. Детсадовцам объяснили, как нужно действовать, если начинается возгорание, а также предупредили, что ни в коем случае нельзя играть со спичками и зажигалками», — говорится в сообщении.В завершении встречи ребятами напомнили телефоны экстренных служб и сделали фото на память.
Сотрудники Мособлпожспаса регулярно проводят противопожарные акции среди жителей разных возрастов и всегда подчёркивают, что детей нельзя оставлять наедине с включённой плитой или растопленной печью, а также что опасные предметы нужно хранить в недоступном для них месте.