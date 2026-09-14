Школьников Солнечногорска предупредили о сетевых экстремистах

14 сентября 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Цикл профилактических занятия в рамках акции «Не дай себя обмануть!» проводят сотрудники полиции в школах округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Ребятам рассказывают об основных приёмах, которыми пользуются телефонные мошенники, а также предупреждают о вербовщиках, который вынуждают несовершеннолетних совершать диверсии.





«Правоохранители объясняют, как злоумышленники используют детей для дестабилизации общества, совершения экстремистских и террористических акций. Для этого они заманивают ребят «безобидными» на первый взгляд заданиями и лёгкими деньгами, а потом шантажируют и используют, в том числе, для совершения поджогов, телефонного терроризма и вовлечения других людей в преступную деятельность», — говорится в сообщении.